Empoli, Corsi: “L’epilogo è triste, però è nella normalità”

Le parole del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi dopo la sconfitta contro il Verona e la retrocessione in Serie B.

Niente da fare per l’Empoli, che con la sconfitta per 1-2 contro il Verona è ufficialmente retrocesso in Serie B.

Al termine della partita il presidente azzurro Fabrizio Corsi ha quindi voluto commentare la retrocessione.

“L’epilogo è triste, però è nella normalità – ha esordito -. Ogni anno si affronta il campionato con molte probabilità di retrocedere, quest’anno è successo e dunque si riparte con la nostra filosofia e i nostri valori che abbiamo dimostrato quest’anno: siamo la squadra che ha messo in campo più giovani del campionato”.

“Sappiamo che i nostri numeri non sono da Serie A, ci dobbiamo avvalere di qualche altro valore come la cultura delle idee, ci vorrà qualche giorno per assorbire la delusione, ma non è la prima volta e quindi spero che sia un arrivederci”, ha continuato.

Empoli, le parole di Corsi

Corsi ha poi aggiunto: “Credo che tutto sommato ci sia una certa cultura sportiva che ha il nostro ambiente, che si predispone a fare calcio in una certa maniera e accompagnare la squadra con equilibrio nella vittoria e nella sconfitta. Quando i giovani esordiscono non sempre sono pronti, dico che qualcosa di buono ce l’abbiamo e vorremmo ribadirlo”.

“Una città di 45 mila abitanti che fa la Serie A mentre capoluoghi di provincia non ci arrivano, di per sé ci fa sembrare scomodi agli occhi di qualcuno. Una parte del bello del calcio è questo, però non lo respiriamo sempre. Non tutti ce lo fanno respirare”, ha concluso.