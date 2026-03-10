L’Empoli ha reso ufficiale la scelta di Fabio Caserta come nuovo allenatore del club dopo l’esonero di Dionisi: il comunicato

Dopo l’esonero ufficiale di Alessio Dionisi come allenatore della Prima Squadra insieme ai membri dello staff Luca Vigiani, Paolo Cozzi e Fabio Spighi, l’Empoli ha scelto il suo nuovo allenatore.

Sarà Fabio Caserta a guidare il club, che attualmente occupa il tredicesimo posto in classifica con trentuno punti. Sole tre distanze in più rispetto al diciottesimo posto occupato dallo Spezia.

Tutto confermato dunque, come raccontato nelle scorse ore in seguito all’ultima sconfitta arrivata contro il Catanzaro per 3-2.

Di seguito il comunicato pubblicato sui canali della squadra: “Empoli Football Club comunica che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle ore 14.30 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena“.

Empoli, Caserta è il nuovo allenatore

Con la vittoria che manca dal 10 gennaio, Caserta avrà il compito di risollevare il club in classifica, allontanandosi dalle zone calde e pericolose.

I prossimi impegni saranno contro il Mantova in casa, lo Spezia in trasferta, poi Pescara e Sampdoria. Tutte sfide importantissime in chiave salvezza, che porteranno inevitabilmente a definire la stagione del club.