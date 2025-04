Le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori per la partita di campionato tra Empoli e Cagliari, valida per la 31esima giornata di Serie A

Prosegue la 31esima giornata di Serie A, con diverse partite importanti per il cammino in campionato. Tra queste c’è anche Empoli-Cagliari, match fondamentale per la salvezza.

Al Castellani, infatti, entrambe le squadre si giocano molto con l’obiettivo principale di rimanere in Serie A, dunque sarà una gara da non sbagliare.

La squadra di D’Aversa vuole uscire dalla zona retrocessione, e dunque avrà gli occhi puntati anche al match tra Lecce e Venezia.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Come arrivano le due squadre

L’Empoli è alla ricerca della prima vittoria in campionato del 2025. L’unico match vinto dagli azzurri è stato in Coppa Italia contro la Juventus, mentre in Serie A hanno incassato tre sconfitte nelle ultime cinque. Con 23 punti, l’Empoli si trova in zona retrocessione e ha bisogno di una vittoria per rimanere sulla scia del Lecce, che si gioca molto con il Venezia.

Dall’altra parte il Cagliari può allungare ulteriormente in classifica sul Parma, con un successo che sarebbe fondamentale proprio per la salvezza. In caso di vittoria, infatti, la squadra di Nicola potrebbe addirittura salire al quattordicesimo posto, in attesa di Torino-Hellas Verona.

Empoli-Cagliari, le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé. Allenatore: Roberto D’Aversa

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Paolomino, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola