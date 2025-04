Empoli: “Biglietti per i tifosi del Cagliari? Agito su raccomandazione del Casms”

Il comunicato dell’Empoli sulla trasferta vietata ai tifosi del Cagliari per la sfida di Serie A

L’Empoli presenta la propria versione dei fatti in merito alla mancata vendita dei biglietti per i tifosi ospiti in vista della sfida tra Empoli e Cagliari, in programma domenica 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Castellani.

Un dibattito iniziato dopo il comunicato dei rossoblù e il tweet del presidente Tommaso Giulini, in seguito appunto alla decisione del club toscano di non mettere in vendita i biglietti ai residenti nella Regione Sardegna.

Proprio l’Empoli, dunque, ha voluto chiarire la questione con una nota sul proprio sito ufficiale, spiegando la propria versione. La riportiamo di seguito.

“Empoli Football Club comunica che la decisione di non aver avviato, in via cautelativa, la vendita dei biglietti di tutti i settori dello stadio ai residenti nella regione Sardegna, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Cagliari Calcio, per la gara tra Empoli e Cagliari in programma domenica 6 aprile alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, è stata presa attenendosi alla raccomandazione contenuta nella Determinazione dell’Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025 dove si suggerisce di non far avviare la vendita dei tagliandi“.

Empoli-Cagliari: “Agito tenendo conto di quanto indicato dalle autorità”

La nota del club azzurro, attualmente 18° in classifica con 23 punti, continua. “Raccomandazione avvalorata dalla richiesta del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di rimandare la decisione, sentito anche il Questore, al Prefetto di Firenze, evidenziando criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica nella gara tra Empoli e Cagliari“.

“Empoli Football Club precisa di aver agito tenendo conto di quanto indicato dalle autorità competenti, nel pieno rispetto delle decisioni prese. Qualora ulteriori provvedimenti adottati permettessero la vendita, con le modalità del caso, Empoli Football Club metterà fin da subito a disposizione i tagliandi per i tifosi sardi che vorranno assistere alla gara, ospitandoli al Carlo Castellani Computer Gross Arena nel rispetto delle regole e dello spirito sportivo“.