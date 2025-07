Empoli, ufficiale la cessione di Cacace al Wrexham

Ufficiale la nuova squadra di Liberato Cacace

Come abbiamo anticipato, Liberato Cacace lascia l’Empoli e l’Italia.

Ora è ufficiale il suo passaggio al Wrexham, club gallese neopromosso in Championship.

Il trasferimento è a titolo definitivo per 2,5 milioni più bonus. Per lui un contratto fino al 2028.

Di seguito la nota ufficiale del club gallese.

Cacace al Wrexham, il comunicato

Questa la nota ufficiale: “Il Wrexham AFC è lieto di annunciare l’ingaggio del nazionale neozelandese Liberato Cacace per una cifra non rivelata, in attesa dell’approvazione del visto, delle registrazioni e dell’autorizzazione internazionale. Il terzino sinistro 24enne lascia l’Empoli per unirsi ai Red Dragons con un contratto di tre anni, fino alla fine della stagione 2027/28.

Ha collezionato 76 presenze in tre stagioni in Serie A, dove è stato candidato al premio Best Men’s FIFA 11 Award. La sua nomina è arrivata dopo aver vinto la Coppa delle Nazioni OFC maschile del 2024 per i Ferns in qualità di capitano, ed è stato nominato giocatore più prezioso del torneo“.