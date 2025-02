Lookman, attaccante dell’Atalanta (Imago)

Le scelte ufficiali di D’Aversa e Gasperini per la sfida della 26ª giornata di Serie A

L’Atalanta deve ripartire subito dopo l’eliminazione dalla Champions League, e l’occasione è delle migliori.

I bergamaschi, grazie alla sconfitta del Napoli, hanno infatti la possibilità di andare a -3 dalla vetta occupata dall’Inter e di potersi avvicinare ulteriormente in vista dello scontro diretto tra campioni d’Italia e azzurri del prossimo weekend.

Di fronte ci sarà però un Empoli con fame di vittoria, che ha ottenuto soltanto 2 punti nelle ultime 10 partite e che nel frattempo da una posizione tranquilla si è ritrovata in zona retrocessione.

Ecco dunque le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali di Empoli-Atalanta

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Maleh; Kouamé. Allenatore: D’Aversa

A disposizione: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Zurkowski, Colombo, Tosto, Bacci, Bembnista, Campaniello, Konate

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Cuadrado, Ederson, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vavassori, Vlahovic, Del Lungo

Sebastiano Esposito, Empoli (Imago)

Dove vedere Empoli-Atalanta in tv e in streaming

La partita tra Empoli e Atalanta, in programma 18.00 allo stadio Castellani, sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, ed è possibile poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.