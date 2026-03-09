Serie B, l’Empoli cambia ancora in panchina. Dionisi ormai esonerato, in arrivo Caserta
L’Empoli cambia ancora in panchina: ormai esonerato Dionisi, in arrivo Fabio Caserta
Giornate movimentate per le panchine di Serie B. Non solo la Sampdoria, anche l’Empoli ha deciso di procedere con un altro cambio, il secondo della stagione.
Ormai esonerato Alessio Dionisi, arrivato sulla panchina del club toscano a metà ottobre, prendendo il posto di Guido Pagliuca a partire dall’8ª giornata.
Ora, con l’Empoli al 13° posto in classifica con un solo punto di vantaggio sulla zona playout e due sulle posizioni che porterebbe alla retrocessione diretta, serve una scossa. Nell’ultimo match, è arrivata la sconfitta per 3-2 con il Catanzaro.
In arrivo dunque l’ex Bari Fabio Caserta, che dopo aver iniziato la stagione con i biancorossi, era stato esonerato a sua volta a fine novembre.