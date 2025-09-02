Addio a Emilio Fede: lo storico giornalista aveva 94 anni

Addio a Emilio Fede. Lo storico giornalista ed ex direttore di Tg4 è morto oggi, 2 settembre 2025

Addio a Emilio Fede. Oggi, 2 settembre 2025, lo storico giornalista è morto all’età di 94 anni nella residenza assistenziale San Felice di Segrate. Le condizioni dell’ex direttore di Tg4 si erano aggravate negli scorsi giorni.

Emilio Fede ha avuto una lunga carriera nel giornalismo. Oltre alla ventennale direzione di Tg4, Fede ha lavorato al Tg1 (di cui fu il direttore dal 1981 al 1982) e ha fondato, nel 1991, “Studio aperto”, il telegiornale di Italia 1.