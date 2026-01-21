Inter, c’è già stato un incontro per il Dibu Martinez: la situazione

Emiliano Martinez resta nella short-list dell’Inter per il post Sommer: la situazione

L’Inter continua a lavorare per il portiere del futuro. Con Sommer in scadenza di contratto, Emiliano Martinez resta nella short-list, come anticipato già nelle scorse ore. Nella giornata di ieri la dirigenza ha incontrato il fratello e l’agendo del portiere argentino, ribadendo come il classe ’92 sia un’idea qualora si decidesse di puntare su un profilo d’esperienza.

Come già spiegato, i nerazzurri non intendono andare oltre i 4 milioni più bonus di stipendio annui. L’incontro certifica quindi l’interesse dell’Inter e i contatti rivelati già nella giornata di ieri.

Il campione del mondo nel 2022 ha collezionato 21 presenze con l’Aston Villa in questa stagione, raccogliendo 6 clean sheets. L’ex Arsenal potrebbe dunque lasciare la Premier League dopo quasi 10 anni: l’ultima esperienza dell’argentino fuori dall’Inghilterra risale infatti alla stagione 2017/18, vissuta in prestito al Getafe.