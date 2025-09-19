Chi è Emanuel Benjamin, il terzino del Real Madrid convocato dall’Italia per il Mondiale U20

Tra i convocati del CT Nunziata per il Mondiale U20 spicca un terzino del Real Madrid: ecco Emanuel Benjamin

C’è anche un po’ di Blancos tra le scelte di Carmine Nunziata in vista del Mondiale U20, in programma a partire dal 27 settembre in Cile. Il CT ha infatti deciso di convocare Emanuel Benjamin de Sant’ana Balbinot, terzino classe 2007 di proprietà del Real Madrid.

Nato a Blumenau, in Brasile, ma con il passaporto italiano grazie ai nonni originari di Pievepelago, sogna di tornare ad alzare un trofeo con la maglia azzurra. Già, perchè c’era anche lui tra i protagonisti della vittoria dell’Europeo U17 nel 2024, in cui giocò da titolare per cinque partite tra cui la finale contro il Portogallo, venendo anche selezionato nella migliore formazione del torneo.

All’età di 11 anni, Emanuel ha lasciato il Sud America per trasferirsi in Europa, insieme al padre Jefferson e alla madre Regina. “Siamo venuti in Spagna perchè c’erano ottime opportunità di vita per i miei genitori“.

Ma quella decisione ha inevitabilmente cambiato anche la sua vita. Da giovanissimo, infatti, il classe 2007 giocava a futsal insieme ai fratelli, passando al calcio in Spagna con il Complutense Alcalà, piccolo club dilettantistico nella provincia di Madrid. Lì è iniziato il percorso che ha portato quel giovane ragazzo fino alla possibilità di indossare la maglia del Real, dopo essere passato per i settori giovanili da Rayo Vallecano e Getafe, e al sogno dell’Italia.

Dall’attacco alla difesa

Il percorso di Emanuel era iniziato dall’attacco. Prima di spostarsi indietro di qualche decina di metri, infatti, il giovane terzino del Real Madrid era un prolifico attaccante del Rayo Vallecano alla sua prima stagione in biancorosso. La trasformazione nel suo attuale ruolo arrivò con il passaggio al Getafe, in quanto il suo fisico venne considerato troppo minuto per crescere come bomber. Il classe 2007 iniziò quindi a mettersi in mostra come terzino.

A mettere gli occhi sul talento italo-brasiliano fu il Real Madrid nel corso di un torneo estivo, decidendo di portarlo a La Fabrica nel 2022. D’altronde, lui non ha mai avuto paura di puntare alle stelle. Non potrebbe essere altrimenti per un ragazzo che ha come idoli Cafù, Maicon e Dani Alves.

Il percorso di Emanuel con la Nazionale

Nonostante sia nato in Brasile e cresciuto calcisticamente a Madrid, Emanuel non ha esitato ad accettare la maglia azzurra: “Non ci ho pensato su due volte“, ha raccontato ai microfoni della FIGC. Come fosse uno scherzo del destino, il debutto con l’U17 è arrivato proprio contro la Spagna, quasi un derby per lui, nel gennaio 2024.

Da quel momento, Favo ne ha fatto un pilastro fisso della Nazionale che finirà per laurearsi campione d’Europa. Dopo un breve passaggio con l’U18, due amichevoli contro Olanda e Austria, Nunziata ha deciso di promuoverlo per l’U20. Ora per quel ragazzo partito dal Brasile e passato da Madrid con il sogno dell’Italia alle porte c’è un sogno Mondiale.