Fiorentina, in arrivo il giovane Eman Kospo dal Barcellona

Rinforzo in prospettiva per la Fiorentina: fatta per il classe 2007 dal Barcellona

La Fiorentina guarda al futuro e pesca da quello che da sempre è uno dei settori giovanili più produttivi al mondo: la Masia del Barcellona.

I viola hanno chiuso per il classe 2007 Eman Kospo, atteso in città nella serata di oggi, domenica 13 luglio.

Difensore centrale di nazionalità svizzera, partirà inizialmente con la Primavera, con prospettiva prima squadra.

Quando arriverà, sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra prima di mettere anche la firma sul contratto.

Fiorentina, chi è Eman Kospo

Eman Kospo saluterà il Barcellona dopo due anni per la Fiorentina. I blaugrana lo avevano portato in Catalogna nell’estate 2023, prendendolo dall’Under 16 dello Zurigo. Difensore centrale di 191 centimetri, nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della vittoria della Youth League.

Un percorso nei club parallelo a quello con la maglia della sua nazionale, che ha vestito dall’Under 15 fino all’Under 18. Ora, dopo quello svizzero e quello spagnolo, le strade del calciomercato lo porteranno a conoscere anche il calcio italiano, confrontandosi almeno inizialmente col campionato Primavera 1.