‘Un gioiello di Montella’, il sorriso di Steffen e i gol di Asllani: le chiavi del successo dell’Elversberg

Un piccolo paese di 12mila abitanti e il sogno della Bundesliga: ecco le chiavi del successo dell’Elversberg

Se non avete mai sentito parlare di Spiesen-Elversberg, o più semplicemente dell’Elversberg, è del tutto comprensibile. Parliamo infatti di un piccolo comune nel sud-ovest della Germania, con meno di 13mila abitanti, situato nel Land più piccolo del Paese. Eppure, proprio da lì, parte un sogno che va ben oltre i suoi confini: quello di conquistare per la prima volta un posto in Bundesliga.

Spiesen-Elversberg è famosa per il Glashütter Weiher (un grande bacino idrico artificiale immerso nel verde), i suoi boschi pittoreschi e una biblioteca marinara tra le più note della zona. Invece, a essere aumentata negli ultimi tempi è anche la fama dell’Ursapharm-Arena: lo stadio, appunto, dell’Elverbgerg.

Un’arena che durante le partite casalinghe della sua squadra si tinge di bianco e di nero, e che può ospitare fino a 10mila persone (praticamente tutta l’intera popolazione del paese). E che potrebbe, con il terzo posto conseguito quest’anno in 2.Bundesliga, guardare verso orizzonti ben più lontani.

Dopo aver concluso il suo campionato di Serie B in zona playoff alle spalle di Amburgo e Colonia, la squadra allenata da Horst Steffen insegue una storica promozione in Bundesliga. La strada per la massima serie passerà quindi per il turno playoff, dove Steffen e i suoi incontreranno l’Heidenheim di Franck Shmidt.

Il racconto dei principali eroi dell’Elversberg parte dalla panchina, e dunque da Horst Steffen. L’allenatore 56enne è alla guida del club dall’ottobre del 2018, e ha preso in mano la squadra quando era ancora in Regionalliga sudovest (la quarta serie del campionato tedesco). Dal suo arrivo, una lunga e rapida risalita impreziosita dal successo nel 2022/2023 in 3.Liga. Ma qual è il suo tratto distintivo?

Il sorriso. La chiave del successo di Steffen è racchiusa nel suo sguardo rassicurante e paterno: “Mi ha fatto tornare il sorriso dopo uno dei periodi più complicati della mia vita. È una figura di culto. Grazie a lui riempiamo lo stadio, è portatore di sorriso ed entusiasmo“. Parola di Carlo Sickinger, difensore del club.

Tra i personaggi principali troviamo anche un piccolo gioiello di Vincenzo Montella. Muhammed Mehmet Damar: centrocampista e perno del gioco di Steffen, quest’anno ha collezionato 9 gol e fornito 3 assist nel campionato di 2.Bundesliga (numeri che gli sono valsi la chiamata in Nazionale). Il suo sogno più grande è quello di giocare per la Germania, ma date le sue origini potrebbe scegliere di scendere in campo anche per la nazionale turca.

🚨🆕 Muhammed #Damar has received an inquiry from the Turkish Football Federation and has also had a phone call with Vincenzo Montella.

For the time being, however, the 21-y/o attacking midfielder wants to continue representing Germany.@SkySportDE 🇩🇪🇹🇷 pic.twitter.com/5KQjNwLEHl

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 12, 2025