Napoli, è ufficiale il ritorno di Elmas: il comunicato

Elijf Elmas torna a Napoli dopo una stagione e mezza: il comunicato ufficiale

Elijf Elmas è un nuovo giocatore del Napoli. Il giocatore ritorna in azzurro dopo una stagione e mezza trascorsa al Lipsia.

Ricordiamo che gli ultimi sei mesi della scorsa stagione, il macedone li aveva trascorsi al Torino. Si tratta dunque della sua terza esperienza in Serie A.

Ecco il comunicato ufficiale: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito, in prestito con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Eljif Elmas dal RasenBallsport Leipzig“.

La nota continua con: “Nato il 24 settembre 1999, il calciatore macedone è cresciuto nelle giovanili del Rabotnički e della Stella Rossa. Dopo l’esperienza al Fenerbahçe, Eljif approda al Napoli nel luglio 2019, disputando 189 partite e segnando 19 gol in tutte le competizioni, contribuendo alla vittoria di una Coppa Italia e dello scudetto nel 2023. Torna a indossare la maglia azzurra dopo aver giocato con Lipsia e Torino. Bentornato, Eljif!“.