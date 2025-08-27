Napoli, non è in discussione il ritorno di Elmas: le ultime
Balla solo un bonus da 500mila euro nella trattativa tra Napoli e Lispia per Elmas
Oltre a Hojlund, per cui si spera di raggiungere a breve l’accordo col Manchester United, il Napoli si prepara a riaccogliere anche Eljif Elmas.
Per trovare l’accordo finale col Lipsia, balla solo un bonus da 500mila euro, che non mette comunque in discussione l’affare.
Le cifre dell’operazione saranno di 2 milioni di prestito più questo bonus da 500mila euro e un diritto di riscatto sui 17 milioni.
Una volta chiuso l’affare, il macedone potrà tornare a vestire la maglia del Napoli dopo due stagioni.