Napoli, Elmas vicinissimo: gli azzurri contano di chiudere nelle prossime

Le ultime novità sul futuro del centrocampista macedone

Il Napoli è a un passo da Eljif Elmas, centrocampista classe 1999 del Lipsia. Il giocatore è vicinissimo al ritorno in azzurro.

Il club italiano conta di chiudere il tutto nella giornata di domani, mercoledì 27 agosto. Balla ancora qualcosina ma, quella di oggi, è stata una giornata decisiva.

L’operazione si basa su un prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del Napoli.

Elmas, nella sua avventura in Campania, ha collezionato 189 presenze mettendo a segno 19 gol e fornendo 11 assist. Il giocatore, con il Napoli, ha conquistato anche una Coppa Italia nella stagione 2019/2020 e uno Scudetto nella stagione 2022/2023