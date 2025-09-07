Super gol di Elmas contro il Liechtenstein | VIDEO
È con un super gol di Eljif Elmas che la Macedonia del Nord ha sbloccato la gara, poi vinta 5-0, contro il Liechtenstein
Grande vittoria nel pomeriggio della Macedonia del Nord contro il Liechtenstein. A sbloccare la gara è stato Eljif Elmas con un gol bellissimo.
Il calciatore del Napoli ha segnato l’1-0 con una grande azione in cui ha superato 4 difensori avversari.
La rete, comunque, è stata assegnata come autogol di Buchel visto che è stata proprio la deviazione del portiere del Liechtenstein a far sì che il pallone finisse in porta.
La gara è poi terminata 5-0 per la Macedonia del Nord, che si è portata momentaneamente al primo post del gruppo J davanti al Belgio.
Il gol di Elmas | VIDEO
Con la sua rete, propiziata dalla deviazione di Buchel, Elmas ha dato il via alla festa della Macedonia del Nord contro il Liechtestein. Grande slalom del classe 1999 che dopo aver superato 4 avversari ha cercato di mettere il pallone in mezzo, decisiva la deviazione di Buchel
In questo momento la Macedonia del Nord è al primo post in solitaria con 11 punti davanti al Belgio, fermo a 10. Gli uomini di Milevski, però, hanno giocato una gara in più rispetto a quelli di Rudi Garcia.