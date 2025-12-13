John Elkann (IMAGO)

Le parole dell’amministratore delegato di Exor John Elkann a seguito del comunicato che respinge l’offerta di Tether

Dopo il comunicato di Exor, sono arrivate anche le parole dell’amministratore delegato delle società, John Elkann, che sui canali ufficiali della Juventus ha diffuso un comunicato video.

Di seguito ecco le sue parole: “La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni. Fa parte nel vero senso della parola perché nel corso di un secolo, quattro generazioni l’hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici.

Elkann ha poi proseguito: “Ma non solo: la Juve fa parte di una famiglia molto molto più grande, la famiglia bianconera fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care.

Infine ha concluso: “Proprio pensando a questa passione a questa storia d’amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita“.