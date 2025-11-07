Le parole di John Elkann, CEO di Exor che detiene il pacchetto di maggioranza della Juventus, in esclusiva a Reuters

“La Juventus non è in vendita“. Questo è quanto si apprende dalle parole di John Elkann, amministratore delegato di Exor (holding della famiglia Agnelli) a Routers.

“Il club è aperto a collaborazioni con altri investitori“, ha aggiunto Elkann. Che ha inoltre puntualizzato: “Exor continua a essere pienamente impegnata con la Juventus e siamo orgogliosi di esserne gli azionisti di controllo da oltre un secolo“.

La Holding della famiglia Agnelli ha legami con il club bianconero dal 1923 infatti, da quando Edoardo Agnelli ne divenne il presidente.

Ancora una volta, dunque, è stato confermato l’impegno nei confronti del club bianconero.

Juventus, le parole di John Elkann

Elkann ha poi aggiunto sull’ingresso di Tether (che ha aquisito l’11% delle azioni del club) nell’ecosistema della Juve: “Se gli stakeholder condividono le nostre ambizioni e passioni per il club, allora siamo aperti ad ascoltare idee e proposte costruttive. Come sempre abbiamo fatto“.

E in conclusione: “Siamo al fianco del nuovo consiglio di amministrazione e della nuova dirigenza, poiché il nostro obiettivo principale rimane quello di ottenere risultati sportivi di livello mantenendo al contempo una gestione finanziaria rigorosa“.