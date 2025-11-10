Il presidente della holding Exor, John Elkann, è intervenuto ai a margine della presentazione della partnership del gruppo auto con Milano Cortina

La Juventus cerca di risollevarsi con Luciano Spalletti in panchina, nonostante qualche pareggio di troppo. Dopo l’esonero di Tudor, sono arrivati due pareggi e una vittoria per i bianconeri.

Sesto posto in classifica e una stagione da rimettere in sesto, per cercare di centrare l’obiettivo Champions League.

In Europa, invece, la situazione è più complicata: ventiseiesimo posto e obbligo di vincere per ritornare a giocarsi i playoff.

Di questo e altro ha parlato il presidente della holding Exor, John Elkann, a margine della presentazione della partnership del gruppo auto con Milano Cortina.

Juventus, le parole di Elkann

Sull’arrivo di Luciano Spalletti: “Oggi per la Juventus è fondamentale vincere, e un allenatore dell’esperienza di Spalletti deve saperla guidare verso la vittoria, proprio ciò che tutti i tifosi si aspettano”.

Sul legame con il club: “Il legame della mia famiglia con la Juventus è tra i più longevi al mondo. Nasce con il mio bisnonno ed è sempre stato un rapporto forte e determinante. La mia generazione, insieme ad Andrea Agnelli, ha dato tanto, e gli sono profondamente riconoscente; anche le nuove generazioni sono molto coinvolte. Questo legame resta solido e inossidabile“.

Infine: “Se si pensa al 2006, è stato uno dei momenti più difficili, ma ne siamo usciti più forti. Anche nel 2022 abbiamo attraversato una fase complicata, dalla quale stiamo lentamente uscendo. Siamo aperti a chiunque abbia interesse per la Juventus, l’importante è che il nostro legame con il club non venga mai messo in discussione“.