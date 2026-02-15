John Elkann, ad di Exor, ha contattato il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina: nel mirino le decisioni arbitrali di Inter-Juventus

Continuano a fare discutere le decisioni prese dall’arbitro La Penna durante il derby d’Italia tra Inter e Juventus di sabato sera.

Come riportato dall’ANSA, nella giornata di oggi, domenica 15 febbraio, c’è stata una telefonata tra John Elkann, numero uno di Exor, e il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Oggetto della conversazione è stato l’arbitraggio della partita di ieri sera. Elkann ha espresso un forte disappunto per i numerosi e ripetuti errori arbitrali.

Non solo, il numero uno di Exor ha anche sollecitato l’individuazione di soluzioni che possano migliorare il sistema arbitrale per garantire la credibilità del calcio.

La vicinanza di Elkann alla squadra

Gravina non è stato l’unico a essere telefonato in mattinata da John Elkann. Questa mattina, il proprietario della Juventus, ha contattato anche la dirigenza esprimendo tutta la propria vicinanza e sostegno al club, sottolineando come la proprietà abbia apprezzato il grande impegno e lo spirito di unità dimostrato dai bianconeri sul campo.

Elkann ha anche appoggiato la determinazione e l’equilibrio espressi da Comolli e Chiellini durante le dichiarazioni nel post partita. La proprietà ha condiviso l’impegno a difendere il Club in ogni sede e circostanza