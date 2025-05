Elmas: “Il Torino con una parola? Storia. Siamo una bella squadra”

Le parole del centrocampista del Torino, Eljif Elmas, sulla città e sulla squadra

Nei giorni conclusivi del calciomercato invernale, il Torino ha completato l’acquisto di Eljif Elmas, arrivato dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista macedone ex Napoli ha avuto subito un ottimo impatto, totalizzando 3 gol nelle prime 5 partite disputate. Nelle 12 presenze in Serie A, Elmas ha segnato 4 reti e 0 assist, con una media di una partecipazione al gol ogni 3 gare.

Il calciatore del Torino, durante un’intervista realizzata a Betsson Sport, ha rivelato come è stato il suo ambientamento: “Sto molto bene. Torino è una città bella: si vive bene, si mangia bene e mi mancava tutto questo. Tornare in Italia è stato bello, sono veramente felice“.

Sull’aspetto che l’ha catturato del mondo Toro: “Tutto. È stato veramente veloce perché quando sono arrivato già sentivo che i tifosi erano calorosi. Siamo una bella squadra, i calciatori sono forti e belle persone. Per chi viene da altre squadre è molto importante“. Quando gli è stato chiesto di descrivere il Torino con una parola: “Storia“.

Torino, le parole di Elmas sul gruppo squadra

“Se ho legato con qualcuno in particolare? No, non mi lego mai con nessuno così tanto perché per me è importante vivere le stesse emozioni con tutti: siamo una squadra. Cerco sempre di essere buono con tutti, con lo staff tecnico, i fisioterapisti. Ho legato con tutti“.

Ha concluso parlando delle differenze tra la Germania e l’Italia: “Lì alle 18 si chiude tutto e non c’è gente in giro, quando esci è tutto buio. Al Lipsia però è stato bello, ci sono anche belle persone, ma è stato un periodo un po’ così. In Italia si vive e si mangia bene“.