Torino, Elmas: “Voglio tornare al top e vedere i tifosi contenti”

L’intervista del giocatore del Torino dopo il suo ritorno in Italia a gennaio

Tornato in Italia a gennaio dopo un anno al Lipsia, Eljif Elmas ha cambiato il volto del Torino, segnando 3 gol nelle sue prime 5 partite in granata.

Il classe ’99 macedone, dopo un lungo periodo in cui ha trovato poco spazio, ha ritrovato un ruolo da protagonista, grazie alla fiducia di Paolo Vanoli.

A due mesi dal suo arrivo, l’ex Napoli ha raccontato l’inizio di questa sua nuova esperienza ai microfoni di Sky Sport: “Sono arrivato da poco e non giocavo da oltre un anno. Mi sto allenando tanto e sto giocando con continuità, era importante per me. Ho un obiettivo personale preciso: voglio tornare al top, cercando di vincerle tutte da qui alla fine.

Motivazioni in più che arrivano anche dalla tifoseria: “Voglio vedere i tifosi del Toro contenti del nostro lavoro, che capiscano che ogni giorno cerchiamo di dare il massimo per arrivare al risultato”.

Torino, Elmas: “In Italia ho ritrovato il calore dei tifosi”

Il ritorno in Italia gli ha fatto bene, dopo una parentesi in Germania in cui ha trovato poco spazio: “Quando sono andato in Germania è stato un po’ difficile: si vive in maniera diversa, non c’è il calore che c’è in Italia. A Torino invece l’ho proprio rivisto, quel calore: quando esci, i tifosi ti dimostrano tanto affetto. Questa è la grande differenza che ho notato e per questo sono contento di essere qui. La città è bellissima, le strutture sono bellissime. Si sta davvero alla grande”.

Ma l’obiettivo è migliorare ancora: “È importante creare quella mentalità vincente che avevo a Napoli e che voglio avere anche qui. Non devi guardare chi c’è avanti o dietro, non c’è niente di facile da qui alla fine: hai la Lazio, ma anche il Verona; hai l’Inter, il Napoli… Dobbiamo cercare di lavorare sulle ambizioni e sul carattere, perché ci può aiutare per il futuro”.

Elmas: “Con Vanoli ho subito avuto un bel rapporto”

Importante, dicevamo, è stato anche il ruolo di Paolo Vanoli, che gli ha dato la fiducia che cercava: “Sto provando a capire tutto quello che mi chiede di fare. C’è stato subito un bel rapporto, proprio dall’inizio, e di questo sono felice. Il suo primo obiettivo (e anche il mio) era quello di ritrovare la giusta condizione: sto facendo quello che mi dice, che serve a me ma anche alla squadra. Non si fa mai nulla da soli, si gioca in 11”.

E i risultati si sono visti fin dall’esordio: “Dopo il gol di Bologna mi hanno fatto i complimenti. Prima delle partita, qualcuno mi aveva pure detto che avrei segnato… È stato bellissimo per me. Però ora devo continuare...”. Infine, da ex Napoli, non poteva mancare un commento sulla lotta Scudetto: “Tutto è ancora aperto, ci sono sì le prime tre ma anche altre squadre si possono inserire. Il campionato è lungo. Il Napoli secondo me ce la può fare: l’Inter ha la Champions, per dire. In questo momento loro due se la giocano un po’ di più, ma in generale davvero tutto è ancora aperto. A dirla tutto, auguro il meglio a chiunque se la giochi”.