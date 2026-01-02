Il giovane Eliot Thelen, calciatore della Primavera del Pescara, è rimasto lievemente ferito nella strage di Crans Montana a Capodanno

Tra i tanti giovani che sono rimasti feriti a causa dell’incendio a Crans Montana c’è anche Eliot Thelen, calciatore della Primavera del Pescara.

Il classe 2007 lussemburghese è già rientrato a casa e non ha fortunatamente riportato danni gravi, come comunicato sul proprio profilo Instagram dalla società stessa.

“Sono uscito dall’ospedale da poche ore e, fortunatamente, sto bene. Resta però un forte impatto psicologico per quanto vissuto: ho assistito a scene molto dure.

In questo momento il mio pensiero è rivolto ai miri amici coinvolti e alle famiglie delle vittime. Ringrazio di cuore tutte le persone che mi stanno dimostrando vicinanza”. Con queste parole il giovane Thelen ha rivolto un pensiero dopo i fatti accaduti nella località svizzera a Capodanno.

La ricostruzione dei fatti

Nella notte di Capodanno a Crans Montana, una località montana della Svizzera francese, un incendio divampato all’interno di del disco-bar Le Constellation ha causato almeno 47 vittime.

Non solo, perché sono diversi i feriti, anche in gravi condizioni. Lo stesso Thelen ha infatti ammesso: “Il mio migliore amico deve farsi operare e un’altra amica è in rianimazione”.