Eljero Elia coinvolto in un incidente stradale nei Paesi Bassi: la ricostruzione

Brutto incidente d’auto per Eljero Elia: l’ex giocatore olandese è uscito illeso dalla sua vettura, completamente distrutta.

L’ex calciatore olandese Eljero Elia è rimasto coinvolto sabato sera in un incidente stradale sulla A4 nei pressi di Leida. L’episodio si è verificato intorno alle 21.45 e ha visto il coinvolgimento complessivo di tre veicoli.

Secondo quanto riferito dallo stesso ex esterno offensivo, ritiratosi dal calcio giocato nel 2023, la dinamica sarebbe stata originata da una frenata improvvisa in un tratto solitamente poco trafficato a quell’ora. Alla guida di una Lamborghini Urus, Elia ha raccontato di aver perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare l’auto che lo precedeva, la quale non avrebbe segnalato l’arresto con le quattro frecce. La manovra istintiva verso la corsia centrale non ha impedito l’impatto, avvenuto in modo laterale.

L’urto ha provocato danni ingenti ai tre veicoli coinvolti; uno di essi avrebbe perso una ruota a seguito della collisione. Le autorità locali hanno temporaneamente chiuso l’autostrada per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Elia ha dichiarato di essere uscito illeso dall’incidente, pur sottolineando la distruzione della propria vettura, dal valore stimato di circa 300mila euro. Dopo aver fornito la propria versione ai poliziotti intervenuti, l’ex giocatore della Juventus e del Feyenoord ha potuto fare ritorno a casa. Secondo quanto riportato dai media olandesi, almeno uno dei conducenti coinvolti sarebbe stato arrestato in relazione all’accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.