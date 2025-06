In programma domani, giovedì 26 giugno, il consiglio elettivo del CONI: come funziona, le date e i candidati.

Giovedì 26 giugno, al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma, si terrà il Consiglio elettivo del CONI per eleggere il nuovo presidente e la nuova giunta nazionale per il quadriennio olimpico 2025-2028.

Una giornata chiave per il futuro dello sport italiano, segnata da numeri da record: otto candidati in corsa per la presidenza, mai così tanti nella storia del comitato.

Il Consiglio inizierà alle ore 10 con le nomine procedurali e i discorsi degli otto aspiranti presidenti. A seguire, si voterà per l’elezione del nuovo numero uno del CONI. Per essere eletti alla prima votazione servono 41 voti su 80; dalla seconda in poi basterà la maggioranza dei presenti, mentre dalla quarta sarà sufficiente una maggioranza relativa.

Al termine della votazione per la presidenza, si procederà con l’elezione dei 13 membri della giunta nazionale, organo esecutivo dell’ente, e infine con la conferenza stampa del nuovo presidente. L’intero evento sarà prodotto dalla TV del CONI e trasmesso in streaming su tv.italiateam.sport.

I candidati e i possibili nomi in giunta: i nomi dal Consiglio del CONI

Gli otto candidati alla presidenza sono: DuccioBartalucci,LucianoBuonfiglio, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Giuseppe Macchiarola e Luca Pancalli. Un parterre ampio e variegato, con una sola costante: età media sopra i 71 anni e nessuna donna tra i nomi in corsa.

I due principali favoriti sono Luciano Buonfiglio, presidente della federazione canoa-kayak e uomo vicino alla gestione Malagò, e Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, candidato della discontinuità e volto del cambiamento. In agguato c’è Franco Carraro, 85 anni, ex presidente CONI e FIGC, oggi pronto a proporsi come figura di equilibrio se la corsa dovesse bloccarsi tra i due principali contendenti.

Tra i candidati alla giunta figurano nomi illustri dello sport italiano come Tania Cagnotto, Diana Bianchedi, Giampaolo Ricci, Elena Micheli, Tathiana Garbin e Elisabet Spina. I posti disponibili sono 13, distribuiti tra federazioni, atleti, tecnici, comitati regionali, provinciali ed enti di promozione sportiva.