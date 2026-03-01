Episodio di razzismo in Liga tra Elche ed Espanyol: l’arbitro applica il protocollo antirazzista fermando il gioco per tre minuti.

Altro presunto episodio di razzismo nel mondo del calcio, questa volta in Liga. Durante la sfida tra Elche ed Espanyol, poi finita in pareggio per 2-2, l’arbitro ha attivato il protocollo antirazzista.

All’80esimo la partita è stata infatti sospesa per tre minuti dopo la denuncia di El Hilali contro Rafael Mir. Il calciatore dell’Espanyol ha accusato l’attaccante dell’Elche di avergli detto l’espressione “viniste en patera“, che in italiano sarebbe “sei arrivato con un gommone“.

L’arbitro e tutto il suo staff non avendo sentito hanno deciso di applicare il protocollo, non potendo fare altrimenti. L’episodio verrà quindi valutato dagli organi competenti per eventuali provvedimenti disciplinari, oltre agli accertamenti.

Proprio nelle scorse ore anche il presidente della FIFA Gianni Infantino è tornato sul tema spiegando che bisogna attuare dei cambiamenti visti gli ultimi episodi avvenuti di recente.