El Aynaoui lascia Trigoria prima di Roma-Como: raggiungerà il ritiro del Marocco

I giallorossi avrebbero potuto utilizzare il giocatore fino a ieri, domenica 14 dicembre, come data ultima

In vista della gara contro il Como, la Roma non avrà a disposizione El Aynaoui: non è arrivato l’ok alla richiesta dei giallorossi per avere a disposizione il centrocampista, prima della partenza della Coppa d’Africa.

l Marocco (che esordisce in Coppa d’Africa il 21 dicembre) non ha dato l’ok alla richiesta della Roma e si è appellato alla Fifa (che gli ha dato ragione).

Niente da fare invece per il Monday Night, nonostante la giornata di campionato sia la stessa.