Genoa, Ekhator di tacco sblocca il match contro il Napoli
Jeff Ekhator alla prima da titolare sblocca la partita contro il Napoli: gol di tacco per il diciottenne.
Un esordio da ricordare per Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 del Genoa. Alla prima partita da titolare il giocatore del Grifone sblocca la partita del Diego Armando Maradona.
Pallone laterale per Norton-Cuffy, che mette in mezzo il pallone. Di tacco Ekhator con un colpo da biliardo mette la palla alle spalle di Milinkovic-Savic.
Secondo gol in Serie A per l’attaccante, entrambi segnati il 5 ottobre. Ekhator, infatti, aveva segnato nella 7ª giornata della Serie A 2024-25 nel match contro l’Atalanta.
Il Genoa sblocca la partita al Maradona grazie all’intuizione di Vieira, che sceglie il giovanissimo attaccante nel suo 4-2-3-1.