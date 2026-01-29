L’Al Hilal ha messo gli occhi su Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 di proprietà del Genoa

L’Al Hilal ha messo gli occhi su Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 di proprietà del Genoa. Obiettivo in Serie A per la squadra di Simone Inzaghi, che dopo aver seguito Kader Meité del Rennes possono virare proprio sul prodotto del settore giovanile rossoblù.

Il classe 2006 ha realizzato tre gol in questa prima parte di stagione, compresi i due in campionato contro Napoli e Roma e quello in Coppa Italia. In generale, Ekhator ha collezionato 45 presenze con il Genoa, segnando quattro reti e servendo un assist