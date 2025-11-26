Questo sito contribuisce all'audience di

Eintracht Francoforte-Atalanta, le formazioni ufficiali

Redazione 26 Novembre 2025
Lookman, attaccante dell'Atalanta (Imago)
L’Atalanta sfida l’Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park. Ecco le formazioni ufficiali della partita

Archiviare il ko di Napoli e vincere ancora in Europa. Oggi, 26 novembre alle ore 21:00, l’Atalanta sfiderà l’Eintracht Francoforte nel quinto turno di Champions League.

Al Deutsche Bank Park la formazione di Palladino proverà a ottenere 3 punti preziosi per restare in zona playoff e tenere vivo il sogno europeo.

L’avversario dell’Atalanta sarà un Eintracht Francoforte in forma. Nelle scorse due giornate di campionato i tedeschi hanno ottenuto altrettanti successi. In Europa la musica è differente. L’ultima vittoria della formazione allenata da Dino Toppmöller risale alla prima giornata del torneo, quando l’Eintracht vinse 5-1 contro il Galatasaray.

L’Atalanta ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta in 4 partite. Nell’ultimo turno di Champions la squadra allenata da Raffaele Palladino, con l’allenatore all’esordio nella competizione, ha vinto 0-1 contro l’Olympique Marsiglia. Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetter; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Götze, Knauff; Burkardt. Allenatore: Dino Toppmöller

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino

Palladino, allenatore dell'Atalanta (imago)
Dove vedere la partita

La sfida tra Eintracht Francoforte e Atalanta, valevole per il quinto turno di Champions League, andrà in scena oggi, mercoledì 26 novembre alle ore 21:00.

La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming sull’app NOW TV, previa abbonamento.

 

 