Edvardsen espone uno striscione con Goes a guinzaglio dopo la vittoria in Coppa d’Olanda: cosa è successo

Striscione contro Wouter Goes esposto da Victor Edvardsen dopo la vittoria in Coppa d’Olanda con i Go Ahead Eagles: cosa è successo

I Go Ahead Eagles hanno recentemente vinto la loro prima Coppa d’Olanda. Nella finale contro l’AZ infatti, le “Aquile”hanno vinto per 4-2 ai calci di rigore (LEGGI QUI LA LORO STORIA).

Un titolo molto importante, perché si tratta del primo trofeo del club dal 1932, anno in cui la squadra degli Eagles alzò al cielo la coppa dell’Eredivisie.

Durante i festeggiamenti per la vittoria della KNVB però, Victor Edvardsen, attaccante classe ’96 dei Go Ahead, ha esposto uno striscione piuttosto polemico nei confronti di Wouter Goes. Difensore dell’AZ.

Edvardsen e lo striscione di Wouter a guinzaglio

Durante i festeggiamenti per la vittoria in Coppa d’Olanda, un giocatore dei Go Ahead Eagles si è un po’ “lasciato andare”. Victor Edvardsen infatti, attaccante del club allenato da Paul Simonis, ha esposto uno striscione mentre il pullman della sua squadra stava effettuando il giro di rito per la città di Deventer con il trofeo tra le mani. Nello striscione si vede chiaramente l’attaccante svedese tenere a guinzaglio Wouter Goes, difensore dell’AZ Alkmaar. Un fatto che ricorda molto quanto accaduto lo scorso anno tra Dumfries e Theo Hernandez in occasione dei festeggiamenti dello scudetto dell’Inter.

Tra i due non scorre buon sangue, tanto che lo stesso giocatore dei Go Ahead ha più volte confermato l’attrito. Edvardsen si è poi scusato pubblicamente con lo stesso Goes, pubblicando un messaggio di scuse direttamente sui suoi social.

Tramite una storia, Edvardsen ha scritto: “Vorrei scusarmi per aver mostrato lo striscione ieri. Voleva essere divertente e non insultare od offendere nessuno. Wouter Goes, spero di vederti tra due settimane e che possiamo fare una bella partita”.