Edin Dzeko torna a “casa” nella sua Germania: dal titolo col Wolfsburg allo Schalke 04

Edin Dzeko torna a “casa” nella sua Germania lì dove tutto ebbe inizio grazie all’exploit con il Wolfsburg

Il Cigno di Sarajevo. Quale soprannome migliore per provare a descrivere la classe e l’eleganza di Edin Dzeko in 39 anni di carriera. Già, perché il bosniaco anno dopo anno ci ha abituati a gol meravigliosi in giro per l’Europa e anche in Italia, proprio quel paese che nel 2011 stava per accoglierlo per attribuirgli la maglia del Milan. Un aneddoto, tra i tanti, che merita di essere raccontato: “C’è un’opportunità, si chiama Edin Dzeko… proviamoci!”. Galliani e Braida partirono per Sarajevo per provare a convincere il centravanti bosniaco.

Una storia ben nota che poteva portare Dzeko con largo anticipo in Serie A proprio come raccontato dallo stesso Galliani: “Io e Braida eravamo nascosti in un albergo a Sarajevo per prendere Dzeko che al tempo era del Wolfsburg. Poi arrivò il Manchester City e se lo portò via”. Una carezza alla Serie A per poi viverla da grande protagonista qualche anno dopo con le maglie di Roma e Inter e successivamente Fiorentina, club dove non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto e che lo ha spinto al ritorno in Germania per indossare la maglia dello Schalke 04.

La Germania, una terra che per Dzeko ha significato trampolino di lancio verso il grande calcio. La sua carriera parte nel ruolo di centrocampista, ma grazie al trasferimento al Teplice arriva passaggio ad attaccante e i risultati lo portano a diventare uno dei migliori realizzatori del campionato ceco. E qui scocca la scintilla: a Teplice viene notato da Felix Magath, allenatore del Wolfsburg che rimase sin da subito colpito da questa punta giovane e completa sulla quale costruire una squadra competitiva. Detto fatto, perché Dzeko fu uno dei grandi protagonisti della vittoria del primo e finora unico titolo di Germania del Wolfsburg, con 26 reti segnate.

Ecco perché quattro anni in Germania non si possono dimenticare. È stato quell’arco di tempo a consacrare Edin Dzeko tra i migliori attaccanti d’Europa, tanto da proiettarlo poi in Premier League con il Manchester City che investe su di lui circa 35 milioni di euro. Tanti gol che hanno portato diversi titoli, uno su tutti quello realizzato contro il QPR che ha permesso ai Citizens di pareggiare una gara epica e successivamente vincere un titolo che mancava in bacheca da 44 anni.

Allo Schalke 04 con Karius: ed è subito Roma-Liverpool

Edin Dzeko allo Schalke 04 avrà modo di condividere lo spogliatoio anche con Loris Karius, portiere tedesco che ha avuto modo di affrontare nella semifinale di Champions League del 2018 tra Roma e Liverpool.

Dzeko era il riferimento centrale del 4-3-3 di Di Francesco con Schick e El Shaarawy, mentre Karius difendeva lo specchio della porta dei Reds. La partita finì 4–2 per la Roma, ma il Liverpool si qualificò comunque alla finale per via della vittoria per 5-2 ad Anfield. In quell’incontro, Dzeko segnò il gol del momentaneo 2–2 finalizzando una palla respinta dallo stesso Karius. Adesso, il destino, li ha portati entrambi a Gelsenkirchen con l’obiettivo di riportare la squadra in Bundesliga.

Loris Karius con la maglia dello Schalke

In attacco con Hojlund e l’obiettivo Bundesliga

Tra i punti di forza dello Schalke 04 c’è sicuramente l’attacco. Il capocannoniere della squadra, attualmente, è il turco Kenan Karaman con 6 gol, ma Dzeko avrà come compagno di reparto anche Emil Hojlund, fratello di Rasmus che però da diverse giornate è alle prese con un infortunio.

Dzeko, dunque, è pronto a ripartire dalla Germania dove si appresta ad affrontare la sua seconda esperienza nel calcio tedesco dopo quella con la maglia del Wolfsburg. Lo attende lo Schalke 04, capolista in Zweite Bundesliga con 38 punti dopo 18 giornate ed un vantaggio di 4 punti sul Darmstadt terzo. La formazione di Gelsenkirchen punta a ritornare nella massima serie tedesca a distanza di tre anni dall’ultima partecipazione.

A cura di Gerardo Guariglia