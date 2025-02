Ederson nella storia della Premier League: il dato record sugli assist del portiere brasiliano

Il Manchester City e la Premier League hanno un nuovo assistman. E si tratta di un portiere.

Ederson infatti, numero uno dei Citizens, ha collezionato in bacheca un importante primato.

Con l’assist per uno dei 3 gol messi a segno da Marmoush nella sfida contro il Newcastle (valida per la 25esima giornata di campionato), il portiere brasiliano ha infatti potuto mettere a referto il suo terzo assist di questa Premier League. Il sesto, da quando veste la maglia del City nel massimo campionato inglese.

Questo dato lo attesta come il portiere-assistman più prolifico della Premier, a conferma delle sue ottime abilità con la palla tra i piedi.

Di seguito, il dato sugli assist del numero uno brasiliano.

Man City, il dato record sugli assist di Ederson

L’assist nella partita di campionato contro il Newcastle è stato solo l’ennesimo da quando Ederson veste la maglia dei Citizens nel massimo campionato inglese.

Le sue abilità palla al piede sono sempre state indiscusse, ma nel corso di questa stagione il brasiliano si è letteralmente superato battendo ogni record.

Con il passaggio vincente per Marmoush nell’ultima giornata, salgono infatti a 6 gli assist di Ederson in Premier League. Tre, solo in questa stagione: quanto basta per affermarsi come il portiere-assistman più prolifico di sempre del campionato inglese.

