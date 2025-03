Atalanta-Inter, espulsi Ederson, Gasperini e Bastoni a pochi minuti di distanza: cosa è successo

Espulsi Ederson, Bastoni e Gasperini in Atalanta-Inter a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro: cosa è successo

Finale “teso” al Gewiss Stadium: all’ottantesimo minuto della partita, sul risultato di 1-0 per l’Inter, Ederson è stato espulso.

Il calciatore brasiliano era andato contro il direttore di gara Massa, dopo che quest’ultimo aveva richiamato l’attenzione dell’ex Salernitana che si era mostrato particolarmente contrariato per un mancato intervento del direttore di gara su un’azione in attacco dell’Inter.

Massa ha dunque ammonito Ederson, che poi ha continuato a protestare per la scelta arbitrale “applaudendolo” ironicamente. Massa, non ha quindi esitato a estrarre il cartellino rosso per doppio giallo.

Pochi minuti dopo, in seguito al gol del raddoppio dell’Inter firmato da Lautaro, è stato espulso anche l’allenatore dell’Atalanta Gasperini. Sempre per proteste e per il precedente cartellino estratto nei confronti di Ederson. Al quinto degli 11 minuti di recupero concessi dall’arbitro è stato invece espulso anche Bastoni per contatto falloso su de Roon. Il difensore italiano era stato precedentemente ammonito, e Massa lo ha poi espulso in seguito al fallo fischiato.