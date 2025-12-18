Ecuador, ucciso il calciatore Mario Pineida in un agguato

Mario Pineida, giocatore del Barcelona Sporting Club, è stato ucciso in un agguato in Ecuador.

Un nuovo tragico evento colpisce il mondo dello Sport e l’Ecuador. Il difensore del Barcelona Sporting Club, Mario Pineida, è stato ucciso nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, in un attacco armato avvenuto nel quartiere Samanes 4, nel nord di Guayaquil.

Come riporta il sito del quotidiano ecuadoriano El Universo, secondo una prima ricostruzione l’agguato è avvenuto intorno alle 16.30 locali all’esterno di una macelleria. Sicari armati hanno aperto il fuoco contro due persone: Pineida è morto sul colpo e un’altra è rimasta ferita.

La Polizia nazionale ha subito isolato l’area e avviato le indagini. Nel frattempo è arrivata la conferma ufficiale del Ministero dell’Interno che la vittima è il giocatore del Barcelona Sporting Club.

In una nota, il club ha espresso profondo cordoglio: “Avrai sempre un posto speciale nel barcelonismo, Marito. Ci manchi”. Inoltre la società ha invitato tifosi e cittadini a unirsi in una preghiera per il calciatore e per la sua famiglia.