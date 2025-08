Roma, difficili le trattative per Fabio Silva ed Echeverri: la situazione

Difficili i due colpi per il reparto offensivo della Roma: da Echeverri a Fabio Silva, la situazione

In casa Roma, le trattative per arrivare a Claudio Echeverri e Fabio Silva sono difficili. Iniziando dall’argentino, ci sono problemi riguardo la formula: il Manchester City intende concedere il giocatore solo in prestito secco. Il profilo del classe 2006 piace molto, tanto che i giallorossi sarebbero stati pronti a occupare il secondo slot per gli extracomunitari, ma vorrebbero inserire il diritto di riscatto per l’ex River Plate.

Per quanto riguarda l’attaccante portoghese, il Wolverhampton intende privarsi del classe 2002 soltanto a titolo definitivo, ma a una cifra a cui la Roma oggi non può arrivare.