Ufficiale, l’ECA cambia nome: ora si chiama European Football Clubs (EFC)
L’associazione dei club calcistici europei ha annunciato il cambio di denominazione
L’ECA cambia ufficialmente denominazione. L’associazione dei club calcistici europei ha annunciato la novità: da oggi (7 ottobre) si chiamerà European Football Clubs, ovvero con la sigla EFC.
L’annuncio è arrivato nelle scorse ore con un messaggio ben chiaro diramato sui canali ufficiali. “Siamo il cuore del calcio. Siamo l’European Football Clubs”.
Proprio nella giornata di domani (mercoledì 8 ottobre) è in programma l’assemblea generale a Roma. Sui profili social la nuova denominazione (EFC) ha già preso il posto di quella precedente (ECA).
L’apertura della tre giorni di lavori dell’EFC è prevista domani, 8 ottobre, presso l’Hotel Cavalieri.