Torino, ai dettagli l’arrivo di Enzo Ebosse dall’Udinese
Rinforzo in difesa per il Torino: ai dettagli Enzo Ebosse, difensore dell’Udinese
Il Torino si muove con decisione per puntellare la retroguardia e chiude per un nuovo innesto difensivo. La società granata è ormai ai dettagli per l’arrivo di Enzo Ebosse, difensore classe ’99 di proprietà dell’Udinese.
L’operazione prevede un intreccio di mercato che coinvolge tre squadre: il giocatore, che ha iniziato la stagione con la maglia dell’Hellas Verona, risolverà anticipatamente il prestito con il club gialloblù.
Una volta rientrato formalmente all’Udinese, i bianconeri lo gireranno immediatamente al Torino.
La formula definita tra le parti è quella del prestito con diritto di riscatto.