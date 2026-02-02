Questo sito contribuisce all'audience di

Torino, ai dettagli l’arrivo di Enzo Ebosse dall’Udinese

Gianluca Di Marzio 2 Febbraio 2026
Enzo Ebosse (IMAGO)
Rinforzo in difesa per il Torino: ai dettagli Enzo Ebosse, difensore dell’Udinese

Il Torino si muove con decisione per puntellare la retroguardia e chiude per un nuovo innesto difensivo. La società granata è ormai ai dettagli per l’arrivo di Enzo Ebosse, difensore classe ’99 di proprietà dell’Udinese.

L’operazione prevede un intreccio di mercato che coinvolge tre squadre: il giocatore, che ha iniziato la stagione con la maglia dell’Hellas Verona, risolverà anticipatamente il prestito con il club gialloblù.

Una volta rientrato formalmente all’Udinese, i bianconeri lo gireranno immediatamente al Torino.

La formula definita tra le parti è quella del prestito con diritto di riscatto.