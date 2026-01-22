É arrivata l’ufficialità: Edin Dzeko è un nuovo giocatore dello Schalke 04: il comunicato

Dopo soli sei mesi le strade di Edin Dzeko e della Fiorentina si separano. Il giocatore, qualche ora fa, aveva salutati i tifosi viola sul proprio profilo Instagram.

Ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club tedesco: Edin Dzeko è un nuovo giocatore dello Schalke 04.

L’attaccante bosniaco lascia Firenze dopo 18 partite e 2 gol, entrambi segnati in Conference League.

Il comunicato: “Edin Dzeko ha firmato per lo Schalke 04 per il resto della stagione 2025/2026! Benvenuto allo Schalke, Edin!”