Le dure parole dell’attaccante della Fiorentina dopo la sconfitta contro l’AEK Atene

Edin Dzeko striglia l’ambiente dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina arrivata contro l’AEK Atene in Conference League. L’attaccante viola, dall’alto della sua esperienza, è stato il primo a parlare nel post partita, con parole molto forti ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente non mi aspettavo questa partita così, penso che ci siamo allenati molto bene. Il mister ci ha preparati bene: nel primo tempo anche un pochino meglio, abbiamo creato. Loro su un cross hanno fatto questo gol, quando iniziamo a prendere troppi palloni qualcosa non ci va più”.

Proseguendo poi in maniera molto chiara: “Facciamo cagare, stiamo facendo male. Io voglio che se gioco in casa un tifoso mi aiuta. Non va bene così. Questi ragazzi si meritano di più. Durante la partita ci vuole più sostegno, altrimenti è difficile uscire. Abbiamo bisogno di questi tifosi. Non siamo ai nostri livelli, non giochiamo bene. Durante la partita aiutateci di più“.

Sulla partita, il bosniaco ha parlato così: “Sembravano più veloci con la palla, sembrava che portavano di più la palla. Non c’erano le giocate, è difficile spiegare. Ognuno di noi si deve fare due domande: cosa sta facendo e cosa può fare meglio. Il primo devo essere io. Non siamo al meglio, la squadra ha lavorato bene. I ragazzi erano contenti del lavoro fatto, con la Juve si è visto. Ma è vero che non siamo ancora al massimo“.

Infine ha concluso: “Paura? Sì, quando uno sbaglia e iniziano i fischi – io ho giocato negli stadi migliori – ci vuole più sostegno per i ragazzi più giovani. Un pochino più di applausi, se entriamo in questa energia negativa poi ho paura di stoppare la palla e di fare un passaggio. Così diventa tutto più difficile“.