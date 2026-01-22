Džeko saluta la Fiorentina: “Non è andata come avremmo voluto. In bocca al lupo”

La lettera sui social dell’attaccante bosniaco

Arrivato in estate, dopo soli sei mesi Edin Džeko saluta la Fiorentina e l’Italia.

“È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola”. Con una lettera sui social l’attaccante bosniaco ha riservato un piccolo pensiero per il club viola e per i tifosi.

“In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando”.

Il messaggio si chiude nel ricordo del presidente Rocco Commisso, scomparso il 17 gennaio. “In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso”.