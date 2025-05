Dzeko lascia il Fenerbahce: il messaggio dell’attaccante

Edin Dzeko (Imago)

Dopo due anni trascorsi in Turchia, Edin Dzeko lascia il Fenerbahce: il comunicato del club e il messaggio dell’attaccante

Con un post pubblicato nel proprio account Instagram, il centravanti bosniaco ha annunciato la fine dell’esperienza.

Dopo l’avventura all’Inter, dall’estate del 2023 Edin Dzeko ha vestito la maglia del Fenerbahce della quale ha anche indossato la fascia da capitano.

“È arrivato il momento di dire addio. Non è mai facile separarsi, specialmente quando un club lo si sente parte della propria pelle, come il Fenerbahçe ha fatto per me. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati come una famiglia per me in questi due anni: i miei compagni di squadra, l’allenatore, lo staff, la società, e tutte le persone che ogni giorno lavorano instancabilmente dietro le quinte.

Un ringraziamento speciale a tutti voi che ci avete sempre sostenuto con tanta passione: siete il vero cuore del Fenerbahçe, e vi porterò sempre nel mio cuore. Ogni giorno, in allenamento e in campo, ho dato tutto me stesso. Non è bastato vincere i trofei che sognavamo, ma non potrei essere più orgoglioso di aver indossato una maglia così storica e onorata come quella del Fenerbahçe. Lunga vita al Fenerbahce!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edin Dzeko (@edindzeko)

Il comunicato del Fenerbahce

Anche il club ha diffuso una nota ufficiale attraverso la quale ha salutato il calciatore classe 1986.

Questo il testo: “Alcuni giocatori segnano gol. Alcuni indossano la fascia da braccio. Edin Džeko ha fatto entrambe le cose e ha guidato come pochi altri avrebbero saputo fare. Grazie Edin, sarai sempre nei nostri cuori“.