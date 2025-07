Fiorentina, Dzeko: “Sono in un grande club. La mia età? Non conta. Non sono da buttare”

Le parole dell’attaccante bosniaco nel giorno della sua presentazione

Edin Dzeko è pronto a vivere la sua nuova avventura con la Fiorentina. L’ex attaccante – tra le altre – di Roma e Inter si è presentato ai suoi tifosi.

L’attaccante della Viola ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha messo subito in chiaro un concetto. “L’età non conta, non sono ancora uno da buttare. Dietro tutto questo c’è il lavoro che uno di 39 anni deve fare, anche più degli altri. Mi sento bene, stiamo lavorando duro e questo ci darà soddisfazioni dopo. L’impatto è stato molto positivo, con la società, i ragazzi e il mister, che è arrivato insieme a me. I ragazzi sono molto carichi e disponibili a lavorare, piano piano il mister ci trasmette quello che vuole vedere in campo. La Conference? Ci teniamo molto, è una coppa europea e sicuramente vogliamo andare più avanti possibile”.

Tra chi ha voluto l’attaccante a Firenze c’è anche Stefano Pioli. “Mi ha fatto un’impressione molto positiva. Ci ha detto subito quello che pensa, ma già da avversario l’ho stimato tantissimo, sapendo che anche lui mi stimava tanto, perché me lo diceva dopo le partite. Rade Krunic mi parlava benissimo di lui. Adesso vogliamo migliorare la Fiorentina per fare meglio degli ultimi anni. Sono contento di lavorare con lui, con umiltà anche a 39 anni. Voglia aiutare anche i più giovani a migliorare. Mi ha detto subito il primo giorno che mi voleva già al Milan”

Il centravanti ha espresso le sue sensazioni anche in conferenza stampa. “Cosa mi aspetto dalla Fiorentina? Sono io che aspetto cose da me, con la mia esperienza devo dare qualcosa in più alla Fiorentina. È un grande club e anche per questo sono venuto, io darò il massimo per permettere alla squadra di crescere, è quello che sta facendo negli ultimi anni”. Dzeko ha parlato della squadra e dei nuovi compagni. “Ci stiamo conoscendo un po’ tutti, perché lo staff e il mister sono nuovi, anche alcuni giocatori. Negli ultimi giorni abbiamo fatto un po’ di test per vedere a che punto siamo fisicamente, piano piano il mister sta proponendo il gioco che vuole fare, cioè andare avanti e essere aggressivi e fare la partita”.

L’attaccante è tornato in Italia e ha scelto Firenze. “Quando il mio procuratore mi ha detto di questa possibilità ho detto ‘se possibile la facciamo subito’ e da lì dentro la mia testa c’era solo la Fiorentina. Io volevo tornare in Italia, in un grande club, anche in una bellissima città di cui tutti mi parlano bene e ora ci sarà la possibilità di scoprirla. Tutte le scelte che faccio le prendo con mia moglie, perché ci sono anche i bambini da considerare e bisogna guardare avanti”.

Fiorentina, le parole di Dzeko

Obiettivi personali? Dzeko pensa alla squadra. “Non mi sono mai messo limiti, ma neanche dicevo quanti gol voglio fare. Prima di tutto viene la squadra, anche i gol e gli assist sono il mio lavoro. Poi dove arriviamo… l’ambizione deve essere lì ed è la base per ottenere grandi risultati. Allegri non ha inserito la Fiorentina tra le squadre che possono lottare per la Champions: è la più grossa sfida? Forse è meglio che nessuno ci crede. Già l’anno scorso la squadra ha fatto bene, lasciando dietro Milan, Lazio e Bologna. Sicuramente la qualità c’è, poi il mister deciderà se ci serve qualcosa in più o no”.

L’attaccante ha poi parlato della sua ultima esperienza in Italia. “All’Inter ho fatto due anni bellissimi e non vedo l’ora di tornare a giocare a San Siro perché è uno stadio bellissimo e lì sono rimasti contenti di me. Adesso sono qui e voglio fare il mio meglio per la Fiorentina, non contro questa o quella squadra. La Conference è un obiettivo e proveremo ad andare avanti il più possibile. La coppa europea è importante, è una cosa a cui teniamo tanto”