Calcio in faccia a Dzeko contro la Romania: naso rotto e sopracciglia aperto per il bosniaco

Edin Dzeko, attaccante della Bosnia (Imago)

Serata sfortunata per Dzeko: durante la sfida contro la Romania, l’attaccante ha ricevuto un calcio in faccia che ha lasciato segni evidenti

È iniziato bene il percorso della Bosnia-Erzegovina verso il Mondiale 2026. La nazionale allenata da Barbarez ha infatti vinto a sorpresa la prima partita del girone di qualificazione in casa della Romania.

È andata meno bene, invece, a Edin Dzeko. L’attaccante ex Serie A, leader indiscusso e capitano, è partito in campo titolare ma è stato costretto a uscire durante l’intervallo a causa di un brutto intervento subito alla mezz’ora del primo tempo.

Durante una contesa per il pallone il difensore romeno Mihai Popescu, cercando di intercettare la sfera in volo, ha accidentalmente colpito il centravanti del Fenerbahce con un calcio al volto.

Il giocatore passato per Roma e Inter si è ovviamente accasciato per terra perdendo anche sangue dalla faccia, ma ha resistito fino al 45′ e ha poi dovuto abbandonare il campo. E oggi, a due giorni dalla sfida, ha pubblicato sui social delle foto in cui si notano perfettamente i segni lasciati dall’entrataccia dell’avversario.

Le condizioni di Dzeko

Dalle foto pubblicate sul proprio profilo Instagram, si vede come Dzeko sia andato incontro alla rottura del naso e anche all’apertura del sopracciglio sinistro, entrambi colpiti dallo scarpino di Popescu.

Segni evidenti e indelebili, che certamente impediranno all’attaccante di poter essere disponibile per la prossima partita della sua nazionale, quella contro Cipro in programma lunedì sera.