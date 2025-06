Bologna su Edin Džeko. I numeri dell’attaccante dopo l’esperienza al Fenerbahçe

I numeri dell’attaccante bosniaco che ha aperto al ritorno in Italia e, in particolar modo, all’approdo in rossoblù

Il Bologna si muove sul mercato in entrata e continua a trattare per Edin Džeko. L’attaccante del Fenerbahçe ha aperto a un suo ritorno in Italia (dopo le esperienze con Roma e Inter) e in particolar modo a un approdo proprio in rossoblù.

Ma qual è la condizione dell’attaccante? Basti vedere i suoi numeri in Süper Lig, vale a dire l’equivalente della nostra Serie A. Nessun giocatore ha collezionato più presenze di Edin Džeko: ben 53. Al pari solo di Dušan Tadić – suo compagno di squadra.

Ma non solo. L’attaccante (39 anni compiuti a marzo) ha giocato 35 partite in campionato. Tra chi ha disputato, almeno, lo stesso numero di partite nei maggiori 10 tornei europei 2024/25, c’è solo Luka Modrić (40 anni a settembre).

L’ex centravanti di Roma e Inter ha segnato un totale di 21 reti tra tutte le competizioni per club nella stagione 2024/25 superando la soglia delle 20 marcature stagionali per la seconda stagione di consecutiva (25 i gol segnati nel 2023/24)

Bologna, ecco i numeri di Džeko

Džeko lascia l’Italia nel giugno del 2023 dopo la partentesi vissuta sulla sponda nerazzurra di Milano. Ma l’attaccante non ha mai avuto voglia di fermarsi e, poco dopo, decide di firmare con il Fenerbahçe.

Dal suo approdo nella squadra turca, solo il già citato Tadić ha preso parte a più reti (61) rispetto al bosniaco. Ovvero? in 59 occasioni, frutto di 46 gol e 13 assist.

Džeko e la Bosnia ed Erzegovina

Il classe 1986 è un punto fermo nella sua Bosnia ed Erzegovina, nazionale della quale è capitano. Basti vedere i numeri. In 141 presenze ha messo a segno 68 reti.

L’ultima è arrivata proprio nel corso delle sfide valevoli per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Nonostante abbia giocato “solo” 26′, Džeko ha segnato il gol che ha regalato la vittoria ai danni del San Marino.