Nuova avventura per Sean Dyche, che è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore del Nottingham Forest

Sean Dyche è ufficialmente il nuovo allenatore del Nottingham Forest. Il club inglese, dopo l’esonero di Ange Postecoglou, ha deciso di affidare la panchina all’ex Everton.

Di seguito il comunicato diramato dal club inglese: “Il Nottingham Forest è lieto di confermare la nomina di Sean Dyche come nuovo allenatore del club. Questo a seguito di un accurato processo di selezione guidato dal responsabile globale del calcio, Edu Gaspar, e dal direttore tecnico globale, George Syrianos“.

“Allenatore rispettato ed esperto della Premier League, Dyche apporta il mix perfetto di carattere, acume tattico e risultati comprovati per guidare il Club nel suo prossimo capitolo. Avendo allenato per più di 330 partite di Premier League nel corso della sua carriera, Dyche ha costruito squadre caratterizzate da organizzazione difensiva, resilienza e forza sui calci piazzati, qualità che si allineano strettamente alle caratteristiche della squadra attuale e all’identità calcistica del Club“, si legge poi nello scritto diffuso dalla squadra.

All’inglese, dunque, il compito di risollevare il club che dopo 8 giornate occupa la 18esima posizione in Premier League.

Il Nottingham Forest non vince una partita dal 17 agosto, ovvero dalla prima giornata di Premier League. In quel caso era arrivato un successo in casa contro il Brentford. Poi, 7 sconfitte e 3 pareggi tra campionato e EFL Cup.

Un andamento che non sono riusciti a cambiare nè Nuno Espirito Santo prima, nè Ange Postecoglou dopo. Missione che spetta ora a Dyche, chiamato a risollevare le sorti del club.