Le parole dell’argentino dopo la sconfitta della Roma contro il Viktoria Plzen

Arriva un’altra sconfitta per la Roma in Europa League, che complica il discorso per il passaggio del turno.

All’Olimpico finisce 2-1 per il Vitkoria Plzen la terza partita della League Phase, che lascia i giallorossi a soli 3 punti su 9 fin qui disponibili.

La squadra di Gasperini ha accusato i due gol subiti nel giro di tre minuti nel primo tempo e il gol di Dybala nel secondo tempo non è bastato per la rimonta.

Proprio l’argentino, a fine partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, con parole anche forti sul momento della sua squadra: “Ci è mancata cattiveria, così non vinceremo mai“.

Roma, Dybala: “Questo è il risultato quando sottovaluti l’avversario”

Per Dybala, nonostante la rete numero 200 in carriera tra club e nazionale, è stata una serata negativa a livello di squadra, che ha analizzato così: “Penso che oggi a differenza della partita contro l’Inter abbiamo creato meno. Entriamo male, perché prendiamo subito due gol e diventa difficile, perché in Europa è sempre difficile se vai sotto 2-0. Se sottovaluti le avversarie questo è il risultato, così non vinceremo mai“.

L’attaccante ha proseguito spendendo parole da leader, anche pesanti per quanto riguarda il momento della Roma: “È mancata cattiveria, siamo entrati mosci, questa è la verità. È brutto dirlo, perché in settimana ci prepariamo molto, guardiamo molti video e ci diciamo le cose, ma ultimamente non le facciamo. Adesso non ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo guardare gli errori delle ultime partite ma anche guardare le cose positive, correre, lottare e uscirne“.