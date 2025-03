Roma, Dybala si opera: il comunicato ufficiale

Paulo Dybala si opera: la Roma comunica ufficialmente che la Joya dovrà sottoporsi a intervento chirurgico per l’infortunio rimediato contro il Cagliari.

Brutte notizie in casa Roma: Paulo Dybala è costretto a operarsi dopo l’infortunio rimediato nella partita contro il Cagliari.

La Joya è subentrata nel secondo tempo, ma dopo soli 3 minuti, in seguito a un colpo di tacco, ha dovuto abbandonare il campo dolorante.

Nella giornata di oggi, giovedì 20 marzo, la Roma ha comunicato ufficialmente che Dybala dovrà operarsi, per la lesione del tendine semitendinoso sinistro. Lo stop previsto è di 3 mesi: stagione finita per l’argentino.

Tegola dunque per Claudio Ranieri, che perderà Dybala in un momento concitato della stagione.

Dybala: “Tornerò più forte”

La Roma ha comunicato ufficialmente l’operazione di Dybala: “Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!”.

In questa stagione, Dybala ha segnato 6 gol e servito 3 assist in campionato, in 24 presenze. Ora, per questo finale di stagione, la Joya non potrà contribuire alla causa giallorossa.

La società ha espresso il proprio sostegno a Dybala e gli ha rivolto i migliori auguri per una pronta guarigione.