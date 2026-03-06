Paulo Dybala si opera: l’argentino nella mattinata di oggi 6 marzo si sottoporrà a un intervento al ginocchio a Villa Stuart

Gian Piero Gasperini perde Dybala. L’argentino nella mattinata di oggi 6 marzo si sottoporrà a un intervento al ginocchio in artroscopia a Villa Stuart, che sarà eseguito dal Prof. Mariani.

Come raccontato nella giornata di ieri, il classe ’93 si è fermato per un problema al ginocchio sinistro dopo aver svolto l’allenamento in gruppo. L’intervento è tecnicamente considerato dai medici “esplorativo”, volto ad approfondire le condizioni del ginocchio sinistro di Dybala.

Nuovo stop, dunque, per Dybala. Il numero 21 giallorosso in questa stagione era tornato tra i convocati in Serie A per la sfida contro la Juventus, vissuta interamente dalla panchina. Più in generale, l’argentino è ai box dal 25 gennaio scorso, quando la Roma ha pareggiato contro il Milan.

In questa stagione la Joya ha realizzato 3 gol e servito 4 assist in 21 presenze complessive tra campionato ed Europa League.