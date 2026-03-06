Intervento riuscito per Paulo Dybala: il giocatore aveva riportato una lesione al menisco esterno

Paulo Dybala nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo, è stato sottoposto a un intervento al ginocchio per una lesione del menisco esterno.

Su Sky Sport è intervenuto il professor Mariani, subito dopo aver operato il giocatore. Queste le sue dichiarazioni: “L’intervento è stato deciso ieri, dopo un consulto con il dottor Petrucci. La prima diagnosi è stata quella di una lesione meniscale. A ciò non si associavano chiari segni dalla risonanza magnetica, per questo motivo c’è stata un’iniziale perplessità. Ieri, insieme al dottor Petrucci, abbiamo deciso di fare un’artroscopia diagnostica e poi chirurgica”.

I controlli e la diagnosi: “Abbiamo rilevato una rottura longitudinale completa del menisco esterno, conosciuta come “a manico di secchia”. È un’ansa che si sposta nel ginocchio e genera ciò che dava a Dybala la sensazione di un movimento all’interno del ginocchio”.

Infine, sui tempi di recupero ha dichiarato: “Sono 45 giorni di diaria ortopedica. Mi auguro che il ritorno in campo sia veloce, verrà deciso dallo staff medico della Roma, dai preparatori e, in fine, l’allenatore Gasperini”.

Quando potrà tornare in campo Dybala

Il professor Mariani ha chiarito la situazione riguardante il recupero del giocatore: lo stop sarà di almeno 45 giorni. Il ritorno in campo di Dybala potrà dunque avvenire negli ultimi giorni di aprile o direttamente a inizio maggio.

In quel periodo i giallorossi saranno impegnati nelle ultime giornate di campionato. Il 26 aprile ci sarà Bologna-Roma e il 3 maggio sarà la volta di Roma-Fiorentina. In una di queste due partite Dybala potrebbe fare il suo ritorno in campo.